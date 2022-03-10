Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye emojili yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ‘Ukrayna’da barışı kundaklamaya girişmekle’ suçlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye emojiyle yanıt verdi.
Dün Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu, temaslarını sürdürüyor.
Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine şu ifadelerle tepki göstermişti: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.”
CHP lideri, Bahçeli’nin bu tweet’ini alıntılayarak dilini dışarı çıkarıp gözlerini döndüren surat emojisi kullandı.