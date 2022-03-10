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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 29 bin 492 vaka, 140 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 492 vaka, 140 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 358 bin 846 Covid-19 testi yapıldı.

62 bin 245 kişi iyileşti.

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Kapanan Rus kanalın sunucusu: Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi

Rusya’da yayın yapan son bağımsız TV kanadlı ‘Dozhd’ (Yağmur) 3 Mart’ta yayını durdurdu. Kanalın haber sunucusu Denis Kataev, son bir yılda gazetecilerin elinde kalan birkaç özgürlük alanının buharlaştığını ve geçen hafta yönetimin nihai amacına ulaştığını belirterek, “Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi. Özgür basın şimdilik resmi ve yasal anlamda bitti” ifadelerini kullandı.