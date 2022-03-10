Son 24 saat: 29 bin 492 vaka, 140 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 492 vaka, 140 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 358 bin 846 Covid-19 testi yapıldı.
62 bin 245 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün.
Rusya’da yayın yapan son bağımsız TV kanadlı ‘Dozhd’ (Yağmur) 3 Mart’ta yayını durdurdu. Kanalın haber sunucusu Denis Kataev, son bir yılda gazetecilerin elinde kalan birkaç özgürlük alanının buharlaştığını ve geçen hafta yönetimin nihai amacına ulaştığını belirterek, “Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi. Özgür basın şimdilik resmi ve yasal anlamda bitti” ifadelerini kullandı.
Hükümete göre benzin ve motorinde ortaya çıkan tablo Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarını artırmasıyla alakalı. Bazı ekonomistlere göreyse tabeladaki rakamlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da rolü büyük.
Kırklareli’de CHP’li bir yönetici usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili karar hakkında “Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” dedi.