Akaryakıt istasyonları ‘artık battı’: Bayiler eylem yapmak istiyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, akaryakıta peş peşe gelen zamların, bayileri de tüketiciler kadar olumsuz etkilediğini söyledi.

“Bugüne kadar batıyoruz diyorduk artık battık” diyen Okumuş, bayilerden sürekli eylem talebi geldiğini söyledi.

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Benzin son gelen zamla 20,33, motorinse 22,81 TL’ye yükselmişti.

Son altı ayda benzine yüzde 162, motorineyse yüzde 212 zam geldi. Yalnızca altı ay önce benzin 7,76, motorinse 7,30’dan satılıyordu.

Bu zamlar yurttaşı, taksici ve dolmuşçuları olduğu kadar bayileri de olumsuz etkiliyor.

‘Masraflar sürekli artıyor’

Dünya’ya konuşan PÜİS Başkanı İmran Okumuş, başta enerji olmak üzere masrafları sürekli artan bayilerin, gelirlerinin giderlerini karşılamaktan giderek uzaklaştığını söyledi.

Bayilerin litre başına kazandıkları paranın sabit olduğunu belirten Okumuş, pompa fiyatı yükseldikçe, sermayelerinin de eridiğini söyledi.

Okumuş, “Bayiler sattığı akaryakıtın yerine yenisini koyamıyor. Daha önce 100 bin liraya dolan tanker, artık, 600 bin liraya doluyor” dedi.

‘Bayilerden sürekli eylem talebi geliyor’

Okumuş, önlem alınmaması halinde 4 bin istasyonun kepenk kapatacağı, en az 40 bin kişinin de işsiz kalacağını belirtti.

Üye bayilerden eylem yapılması yönünde büyük baskılar geldiğini söyleyen Okumuş, bu aşamada bunları kabul etmediklerini, ilgili bakan ve bürokratlara konuyu aktarmaya devam ettiklerini bildirdi.