Akşam Postası / 10 Eylül 2021

Enfeksiyon uzmanları iyimser: Tünelin ucunda ışık göründü

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, ‘aşıdan kaçan bir Covid-19 varyantının ortaya çıkmaması ve başta aşılanmak olmak üzere maske, mesafe, hijyen kurallarına uyumun sürmesi halinde tünelin ucunda ışığın göründüğünü’ söyledi. Azap, “Önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde pandemik dönem sona erip Covid-19 bir endemik hastalık olarak grip gibi insanlar arasında dolaşmaya devam edecek. Az kaldı, biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor” dedi.

‘Yeni anayasa’da takvim belirlendi

AKP’nin dört aşamalı yeni anayasa takvimini belirlediği ve 130 maddelik metnin önümüzdeki ay MHP’ye sunmayı planladığı belirtildi.

Deutsche Bank’tan Merkez’e ‘çekirdek’ uyarısı: Bu lüksü yok

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Türkiye’de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını ve Merkez Bankası’nın (MB) çekirdek enflasyon odaklı hareket etme lüksüne sahip olmadığını kaydetti.

Japonya’da ilk ‘Eta’ vakaları

Japonya’da Covid-19 Eta varyantının ilk vakaları saptandı.

TİHV: Resmi araçlar dokuz ayda dört çocuğun ölümüne yol açtı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) verilerine göre 2021 yılının başından bugüne güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu dört çocuk hayatını kaybetti.

AYM’den ihraç edilen akademisyenler için yeni karar

Anayasa Mahkemesi, ‘barış bildirisine‘ imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlal kararı verdi. Yüksek mahkemenin beş yıl sonra gördüğü davada, yurt dışından burs kazanmasına rağmen çıkış yasağı engeline takılan bir akademisyenin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair karar çıktı.

Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

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Twitter otomatik paylaşım yapan bot hesapları ifşa edecek. Kısıtlı bir grupla test edilen özelliğin yakın bir zaman içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

İŞKUR’da ‘yolsuzluk’: ‘Fakir, fukara işe alınmıyor’

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İŞKUR’da personel alımı kuralarının şaibeli olduğunu öne sürdü. Şanlıurfa’daki listeyi inceleyen Tanal, işe alınan isimlerin AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın yakınları olduğuna dikkat çekti: “Fakir, fukara ,gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var. Yolsuzluk var.“

İnşaat maliyetlerindeki artışta yeni rekor

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 44,76 artışla yine rekor tazeledi. Endeks, haziranda yıllık yüzde 42,9 yükselişle iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Elektrikli araç dönüşümü: Türkiye’de yeni nesil parçalar üretilmiyor, ‘yerlilik’ düşecek

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Dünyada çevreci araç üretimindeki hızlı dönüşüm Türk otomotiv endüstrisindeki yerlilik oranı hızla aşağı çekebilir. Dönüşümde çip, otomasyon, yazılım ve otonom teknolojileri ön plana çıkarken yerli ürün grupları içinde bunlar bulunmuyor. Uzmanlara göre dönüşümün yıkıcı olmaması için yeni nesil parçaların üretimini teşvik etmek şart.

Başak Demirtaş: İnsanlar Selahattin’den gelecek haberleri bekliyor, ben elçi oldum

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı 196Sekiz’de yayımlanan ‘Gör Beni’ programının konuğu oldu.

Erdoğan ve Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanlarına beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanık hakkında suç işleme kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Şenol Güneş’le yollar ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’le karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.