İTO başkanı: Aşısızlara karşı caydırıcı önlem alınmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli” dedi.

Fotoğraf: AA

Avdagiç, İTO’nun eylül ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınına karşı, toplum sağlığının yanı sıra üretimi ve istihdamı etkileyecek kısıtlamaların yeniden gündeme gelmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Salgının henüz bitmediğini anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti: “Salgın sona ermedi ancak salgına ilişkin kaygılarımız törpülendi. Bunu sürdürebilmek ve etkilerini minimum seviyeye indirmek mümkün. Bu konuda her bireyin ve kamu-özel her birimin, toplumsal sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesi, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesi hayati önem taşıyor. Dolayısıyla, salgına karşı toplum olarak bir süre daha teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli. Ancak bu süreçte kişisel verilerle ilgili olumsuzluklara yol açacak mevzuat ihlallerine de mahal verilmemeli.”

Avdagiç, salgın sürecinde yeni gelişmeler yaşanıldığına dikkati çekerek, “İkinci tedarik sıkıntısı dalgası başladı. Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının başta Asya ekonomileri olmak üzere birçok ülkede yeniden yükseliş göstermesi, tedarikte yeniden aksamalara yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, küresel ekonomide salgın sonrası dönemde adeta bir büyüme yarışı yaşanacağına dair ciddi beklentiler olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle gelişmiş ekonomiler, birbiri ardına devasa altyapı programları açıklıyor. Büyümenin dinamiğini ise altyapı yatırımlarındaki patlama oluşturacak. Gelişmiş ekonomiler eskiyen altyapılarını yenilemek, küresel iklim krizine karşı yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim yapılarını güçlendirmek için ciddi harcamalar planlıyorlar” diye konuştu.

Şekib Avdagiç, Türkiye’nin salgın şartlarındaki bu ekonomik gelişmelerde çeşitli kısıtları ve üstünlükleri olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Her şeyden önce, rekabetçi dünyada yeni ve yenilenecek yatırımların büyük ölçüde karbonsuz ya da kabul edilebilir seviyelerde düşük karbon öngören yatırımlar olacağı kesin. Türkiye’nin iklim krizinin şekillendireceği yeni dünyaya hazırlıktan başka bir seçeneği bulunmuyor. Yine yenilenebilir enerjinin payının artırılması, deniz ve demir yolu ticari ulaşımı, elektrikli araç ve altyapısı, sanayide enerji verimliliği, kentlerin yeşil dönüşümü, IT ve geniş bant altyapısı öne çıkan yatırım alanlarının başlıca başlıklarını oluşturuyor. Türkiye bu noktada gelişen ve gelişmekte olan dünyadan bir miktar ayrışıyor. Türkiye bakımından madalyonun bir yüzünde yatırım için gerekli kaynaklara erişim için yapılması gerekenler, diğer yüzünde ise daha öncelikli yatırım konuları da var.”