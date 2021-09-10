İŞKUR’da ‘yolsuzluk’: ‘Fakir, fukara işe alınmıyor’

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İŞKUR’da personel alımı kuralarının şaibeli olduğunu öne sürdü. Şanlıurfa’daki listeyi inceleyen Tanal, işe alınan isimlerin AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın yakınları olduğuna dikkat çekti: “Fakir, fukara ,gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var. Yolsuzluk var.“

Şanlıurfa merkez ve kırsal mahallerinde bulunan okullarda çalıştırılacak temizlik ve bakım hizmetleri için İŞKUR Toplum Yararına Projesi ( TYP) için personel alımı için kura çekimleri gerçekleştirildi.

‘Yolsuzluk paçalarından akıyor’

Listeleri inceleyen Tanal, isimlere dikkat çekerek şöyle yazdı: “Yolsuzluk AK Parti’nin paçalarından akıyor. Her tarafta kayırmacılık! Şanlurfa/Akçakale’deki İşkur listesindeki 7’inci sıradaki Bekir Sıtkı Taştak, Ahmet Akay’ın öz yeğeni ablasının oğlu. 12’inci sıradaki Muhammed Ali Erat, milletvekili Ahmet Akay’ın danışmanının en yakın akrabası.”

‘Şaibeli kura çekimi’

Tanal şöyle devam etti: “15’inci sıradaki Adnan Başak ise milletvekili Akay’ın en yakın arkadaşının oğlu. 9’uncu sıradaki Mahmut Yalçınkaya ise Akçakale belediye başkanının amcaoğullarından biri… Fakir, fukara ,gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var. Yolsuzluk var. İşte örnekleri. Şaibeli kura çekimi!”