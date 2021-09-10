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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanlarına beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanık hakkında suç işleme kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Sanıklar ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak‘ suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.


DHA’da yer alan haberde, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü celsesi görülen davada, 10 sanık hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde sanıkların SGK’da memur olarak çalıştıkları, memur olmaları sebebiyle sisteme erişim izin ve yetkilerinin bulunduğunu belirtti.

Sanıklar hakkında yapılan yargılama sonunda sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının suç unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

Mütalaada, erişilen bilgilerin başka bir sisteme taşınmadığı, başka kimseyle paylaşılmadığı, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre sanıkların eylemlerinin atılı suça vücut vermeyeceği belirtilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Sanık ve avukatları da mütalaaya katıldıklarını belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme, suç işleme kasıtlarının bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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