Deutsche Bank’tan Merkez’e ‘çekirdek’ uyarısı: Bu lüksü yok

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Türkiye’de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını ve Merkez Bankası’nın (MB) çekirdek enflasyon odaklı hareket etme lüksüne sahip olmadığını kaydetti.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çarşamba günü yapılan bir toplantıda ilerde alınabilecek bir faiz indirimi kararında odak noktanın artık çekirdek enflasyon olacağını söylemişti.

Ağustosta Türkiye’deki yıllık manşet enflasyon yüzde 19 olan politika faizini de aşarak yüzde 19,25’e ulaşmıştı.

Fiyatı mevsimsel olarak değişebilen ürünlerin sepetten çıkarılarak hesaplandığı çekirdek enflasyon ise 17,22’den yüzde 16,76’ya çekilmişti.

Deutsche Bank, yayınladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın söylem değişikliğinin yerel varlıklar için negatif olduğunu ve MB’nin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

Çekirdek enflasyonun Türkiye’de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını belirten Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun tüketici enflasyonu sepetindeki ağırlığının sadece yüzde 56,2 olduğuna vurgu yaptı.

Enflasyon beklentilerinin artmaya devam edeceğini belirten banka ayrıca fiyat baskısı ve TL’nin değer kaybetmesinin dolarizasyonu artırma riski bulunduğunu da ekledi.