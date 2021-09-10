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Yaramazlara biraz batar!

Trump şansını bu kez de ringde denemek istiyor: Biden’ı rahat devirirdim

Eski ABD başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden’ı boksta çok kolay devirebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

2020 seçimlerini Demokratlardan Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, şimdi de boks maçı yorumculuğuna soyundu. Geçmişte televizyonda ‘reality show’ geçmişi bulunan Trump, 58 yaşındaki Evander Holyfield ile 44 yaşındaki Vitor Belfort karşılaşmasının tanıtım etkinliğinde Biden’ı da unutmadı.


Biden, seçimlerden önce verdiği bir röportajda Trump’ı kadınlarla ilgili cinsiyetçi sözlerinden ötürü lise kabadayılarına benzetmiş ve eğer okulda olsalardı kabalıklarından ötürü onu cehennemi görene kadar döveceğini söylemişti.

Bu sözleri unutmamış görünen ve bir yandan da seçim yenilgisini de atlatamayan Trump, ”Boks dövüşü için profesyonel birisini seçmek zor olurdu. Bunu pas geçeceğim çünkü çok tehlikeli. Ancak muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu. Onu çok rahat ve hızlı bir şekilde devirirdim. İlk saniyelerde yere düşerdi” dedi.

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