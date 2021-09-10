Japonya’da ilk ‘Eta’ vakaları

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye’de görülen ‘Mu’ varyantıyla ilgili uyararak, “Mu varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı” dedi.