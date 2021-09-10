Japonya’da ilk ‘Eta’ vakaları

Japonya’da Covid-19 Eta varyantının ilk vakaları saptandı.
AA’nın Japonya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre Eta varyantı Japonya’ya sıçradı. Ülke genelinde 18 vaka tespit edildi.
Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.
Aralık 2020’de ilk önce Britanya’da ortaya çıkan varyant, Dünya Sağlık Örgütü’nün varyant listesine Mart 2021’de girmişti.
Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığı biliniyor.
Virüsün ilk Hindistan’da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya’daki vaka sayısının ise 19’a yükseldiği bildirildi.