Başak Demirtaş: İnsanlar Selahattin’den gelecek haberleri bekliyor, ben elçi oldum

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı 196Sekiz’de yayımlanan ‘Gör Beni’ programının konuğu oldu.

Konuğunun, programına çıkması için çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Armağan Çağlayan’a Başak Demirtaş, “Selahattin’e oy verenler, onu sevenler onu çok merak ediyorlar. Ben bu dönemde, belki elçilik yapıyorum diyebilirim. Normalde, pek görünmeyi sevmezdim ama bu dönemlerde görünür olmak bir sorumluluk oldu. İnsanların, Selahattin’den gelecek bir haberi merak ettiklerini görünce ben de elçilik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum” dedi.

‘Kutuplaşmanın olmadığı bir ülke hayal ediyorum’

Armağan Çağlayan’ın, “Gelecekten ne bekliyorsunuz” sorusu üzerine Demirtaş, “Güzel, demokratik, barışın olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Kimsenin düşüncelerinden dolayı tutsak olmadığı, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramadığı, kadınların özgürce yaşadığı, ayırımcılığa uğramadığı, kimsenin dilinden, dilinden, ırkında dolayı ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın olmadığı bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum” dedi.

‘Selahattin hep yoğundu’

Başak Demirtaş, evlilik hayatıyla ilgili de şunları söyledi: “Selahattin hep yoğundu. Aktif siyasete girmeden önce İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde görev aldı. Hep özlenen bir eş ve özlenen bir baba oldu. Selahattin eve geldiğinde her şeyi birlikte yapardık. Pazara, markete birlikte gider, birlikte yemek yapardık. Diyarbakır sokaklarını gezerdik birlikte. Çocuklarla ilgilenirdi. Selahattin bazen evde sadece bir gün kalırdı. Kızımız Dılda küçükken bir keresinde babasına, ‘Baba, bu akşam bizde kalacak mısın’ demişti.”