Nüfusunun yüzde 73’ünü çift doz aşılayan Danimarka tüm kısıtlamaları kaldırıyor

Danimarka’da tüm nüfusun yüzde 73’ünü aşan yüksek aşılama oranı, ülkenin 548 gün sonra tüm yerel Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri olmasını sağladı.

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Mart ayı itibarıyla aşı kartı uygulamasına geçen ülkede, kısıtlamalar kademe kademe düşürülmüştü.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ağustos ayı sonlarında tüm kısıtlamaların kaldırılması yönünde görüş bildirmişti. Yetkililer yüksek aşılama oranlarıyla birlikte tedbirlerin ölümleri durdurması sonrası hastalığın ‘artık toplum için kritik bir tehdit olmadığını’ ilan etmişti.

Aşı kampanyası hız kazanan ülkede 5,8 milyonluk nüfusun yüzde 73’ü çift doz aşılandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 96’yı buldu. Üçüncü doz aşı da riskli grupta bulunan kişilerde kullanıma sunuldu. Ülkede günlük 500 yeni corona virüs vakası görülüyor.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke konuyla ilgili “Danimarka vatandaşlarının uzun bir süredir gösterdiği büyük çaba ve aşılar, hastalığa karşı gücümüzün temelini oluşturdu” dedi.

Son aşamada temaslı uygulaması da kaldırılıyor

Ülkede uygulanan ‘covid kartı’ uygulamasının, restoranlara, spor merkezlerine veya gece kulüplerine girmek için gerekli olmayacağı aktarılırken çocukların Covid-19 vakasıyla yakın temasa geçmeleri durumunda artık eve gönderilmeyeceği bildirildi.

Ülkede sadece enfekte kişiler karantinaya alınacak.

50 bin kişilik konser

Eğlence sektörünün dünyaca ünlü organizatör şirketi Live Nation’da menajerlik yapan Ulrik Orum-Petersen, bu karardan memnun olduklarını ve aşılama oranlarının yüksek olması sayesinde bu imkana sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla Kopenhag’da yarın gerçekleşecek ve biletleri tamamen tükenen 50 bin kişilik konser, Avrupa için bir ilk olma özelliği taşıyor.