‘Yeni anayasa’da takvim belirlendi

AKP’nin dört aşamalı yeni anayasa takvimini belirlediği ve 130 maddelik metnin önümüzdeki ay MHP’ye sunmayı planladığı belirtildi.

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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre taslak metnin, ocak ayında kamuoyuna duyurulmasının ardından, Meclis’te muhalefet partilerine sunulması, nisan ayında da Anadolu toplantılarına başlanması bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni anayasaya uygun bir Meclis içtüzüğünün yapılması planlanıyor.

Yeni anayasa taslak metninin bir maddesi ise bakanlarla Meclis’in ilişkisini güçlendirmeye yönelik. Buna göre, bakanlar ayda bir Meclis’te milletvekillerinin sorularına yüz yüze cevap verecek.

Yeni anayasa ile 500 bin seçmenin Meclis’te kanun teklifi verebilmesi de planlanıyor.