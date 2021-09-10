Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacağını’ duyurdu.

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Okullarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testiyle taranmaları isteniyor.

Sağlık bakanı Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.”