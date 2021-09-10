TİHV: Resmi araçlar dokuz ayda dört çocuğun ölümüne yol açtı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) verilerine göre 2021 yılının başından bugüne güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu dört çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren yedi yaşındaki Miraç Miroğlu’nun zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesi söz konusu araçlar hakkındaki tartışmaları yeniden başlattı.

TİHV’nin bildirdiğine göre Furkan G. adlı 14 yaşındaki çocuğun Sakarya’nın Erenler ilçesinde bisiklet sürerken, polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesi sonucu 2021’deki sayı dörde yükseldi.

Vakfın son üç yıldaki verilerine göre ise güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu dokuzu çocuk, biri engelli, toplam 16 kişi hayatını kaybetti. 13’ü çocuk 41 kişi yaralandı.

Yıllara göre ölüm ve yaralanma sayıları ise şöyle:

2018: 17 ayrı olayda altısı çocuk 31 kişi yaralandı. İkisi çocuk, biri engelli yedi kişi hayatını kaybetti.

2019: Altı ayrı olayda ikisi çocuk üç kişi yaralandı. Biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

2020: İki ayrı olayda bir kişi yaralandı. İki çocuk öldü.

10 Eylül itibariyle 2021: Yedi olayda, beşi çocuk altı kişi yaralandı. Dört çocuk hayatını kaybetti.