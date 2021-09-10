Elektrikli araç dönüşümü: Türkiye’de yeni nesil parçalar üretilmiyor, ‘yerlilik’ düşecek

Dünyada çevreci araç üretimindeki hızlı dönüşüm Türk otomotiv endüstrisindeki yerlilik oranı hızla aşağı çekebilir. Dönüşümde çip, otomasyon, yazılım ve otonom teknolojileri ön plana çıkarken yerli ürün grupları içinde bunlar bulunmuyor. Uzmanlara göre dönüşümün yıkıcı olmaması için yeni nesil parçaların üretimini teşvik etmek şart.

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Pandemi ile birlikte dünya genelinde otomotiv endüstrisindeki dönüşüm hızlandı.

Dünya’dan Esra Özarfat’ın haberine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları yüzde 130, plug-in hibrit yüzde 214, hibrit otomobil satışları ise yüzde 149 arttı.

Elektrikli araçların pazar payı yüzde 7 olurken dizel otomobillerin payı yüzde 22’ye geriledi. 2025’te küresel araç satışının yüzde 17’sinin elektrikli olacağı öngörülüyor.

Ayrıca 2030’da en çok üretilecek araç tipi elektrikli olacak.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik’e göre Türkiye yeni nesil parçaların üretimi konusunda geç kalırsa Türk otomotiv endüstrisinde yüzde 60’a yakın olan yerlilik oranının yüzde 20 ila 30’lara düşme riski var.

Çelik, elektrikli araç dönüşümü kapsamında artık daha fazla çip, otomasyon, yazılım, otonom teknolojilerin gündemde olduğunu vurguladı.

Çelik şunları söyledi: “Yerli olan bir çok ürün bunların içinde yok ama olmamız gerekiyor. Yeni teşvik düzenlemeleri, hamle programı gibi girişimler var ama çok daha özel ve yaygınlaştırılmış teşviklere ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Otomobillerde kullanılacak yeni nesil parçaların üretimi ve otomobil teknolojileri yazılımı alanında yatırım yapmak isteyen girişimcilere özel teşvik verilmeli. Örneğin batarya cooling gibi yeni çıkan ürünler var ve Türkiye’de yatırımı yok. Kısacası yıkıcı bir dönüşüm var. Bazı ürünler yok olurken yeni ürünler sıfırdan ortaya çıkıyor. Yarış yeniden başlıyor. Avantaj da barındırıyor. İthal etmeyerek ve üreterek buradan avantaj elde ederek de çıkabiliriz.”

Elektrikli araç alanında bugüne kadar yatırım planlamayan Rusya’nın dahi yeni bir düzenlemeyle elektrikli araç dönüşümüne 8 milyar dolarlık kaynak ayırdığını vurgulayan Baran Çelik, 2024 yılına kadar Rusya’da en an 25 bin elektrikli aracın üretileceğini, Avrupa’da da 2030 yılında 30 milyon aracın elektrikli olmasının öngörüldüğünü bildirdi.