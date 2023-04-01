Akşam Postası / 1 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade üstüne basarak fotoğraf çekildiği için özür diledi.

Kılıçdaroğlu anayasayı gösterdi: Konutları ücretsiz vereceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeler için hazırlanan konutların ücretsiz teslim edilmesi gerektiğini anayasa kitapçığını göstererek anlattı.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerini belirlemek için kura çekildi.

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi yıkılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi, iki yıl önce çıkan yıkım kararının uygulanması için boşaltılıyor.

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 70’in üstünde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentte tüketici fiyatları martta yüzde 2,95 arttı.

Kur korumalı mevduatta üç günde üçüncü düzenleme

Kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili son üç günde üçüncü kez karar yayımlandı. Son karara göre KKM hesaplarının vadeleri Merkez Bankası’ndan (MB) gelecek talimatlara göre belirlenecek.

İYİ Parti’ye saldırı: Gözaltındaki bekçi serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.

Deprem etkisi: Tarımsal üretimin beşte biri zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’de tarımsal üretiminin yüzde 20’sinden fazlasının zarar görmesine neden olduğunu açıkladı.

‘Tek Yürek’ tekliyor: 31 milyar lira hala ortada yok

‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasında söz verilen yaklaşık 115 milyar liranın yaklaşık 31 milyar lirası yatırılmamış.

‘Sahte Trend’ hesabından Muharrem İnce’ye teşekkür mesajı: Sayende ünlü oldum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle ilgili bir etikete çok sayıda bot hesabın destek verdiğini duyuran Twitter hesabı, İnce’ye “Sayende ünlü oldum” diye mesaj attı.