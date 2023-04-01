‘Tek Yürek’ tekliyor: 31 milyar lira hala ortada yok

‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasında söz verilen yaklaşık 115 milyar liranın yaklaşık 31 milyar lirası yatırılmamış.

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15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmiş. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağışta bulunmuştu. Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı çok konuşulmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti.

Toplamda bağışlanan para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı buldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamasına göre bugüne kadar yatırılan paranın tutarı 84 milyar 400 milyon. Yani 30 milyar 746 milyon 528 bin lira yatırılmamış.

AFAD’ın ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında söz verdiği tutarı ödemeyen kişi ve kurumları ifşa etmeye hazırlandığı belirtilmişti ama buna dair bir gelişme olmadı.

Vadettiği tutarı yatırmayanlar hakkında herhangi bir yaptırımın olmayacağı belirtilmişti.