‘Tek Yürek’ kampanyasında söz verip tutmayana yaptırım yok

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında vadetmelerine rağmen henüz 41 milyar lirayı yatırmayanların ismi açıklanmayacak. Bu isimler hakkında herhangi bir yaptırımın da olmayacağı belirtildi.

‘Tek Yürek’te bağışlanan 41 milyar daha yatırılmamış. (AA)

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

Kampanya yayınında vadedilen yaklaşık 115 milyar lira bağışın yaklaşık 41 milyar lirasının yatırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk yazarı Kübra Par bu paralar hakkında Fuat Oktay’ın ekibine “Ödeme yapmayanların isimleri açıklanacak mı” diye sorduğunu belirtti.

Par, yanıtta isimlere ilişkin bilgi verilmediğini kaydederek, şunları yazdı:

*Yardım yapma vaadinin yalnızca bir sözden ibaret olduğunu, hukuki bir yaptırım uygulanamayacağını, herhangi bir zaman sınırının da bulunmadığını söylediler.

*“Toplanan paralar nereye gitti” eleştirileri karşısında bugüne kadar yatırılan miktarın tutarını açıklama ihtiyacı hissetmişler.

*Önümüzdeki dönemde de zaman zaman açıklayarak henüz yatırmayan bağışçıları teşvik etmek istiyorlar anladığım kadarıyla.

*İşin tuhaf yanı devlet bankaları, Varlık Fonu ve çok tanınan milyarder şirketlerin belirttiği rakamın toplamı 94 milyar ediyor. Yani onlar arasından da ödemesini yapmamış olanlar var.