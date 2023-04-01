Kılıçdaroğlu anayasayı gösterdi: Konutları ücretsiz vereceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeler için hazırlanan konutların ücretsiz teslim edilmesi gerektiğini anayasa kitapçığını göstererek anlattı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde resmi verilere göre 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti. On binlerce yurttaş da evini kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlara teslim edeceklerini açıklamıştı. TOKİ’nin mevcut kapasitesi yılda yaklaşık 100 bin konut.

TOKİ’nin hak sahiplerini maliyet üzerinden borçlandıracağı duyurulmuştu. Buna göre iki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.

Kılıçdaroğlu da ilk günden beri konutların ücretsiz teslim edilmesini savunuyor. Twitter hesabından paylaştığı videoyla yine bu görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, anayasaya göre bunun bir hak olduğunu hatırlattı.

Anayasanın hem 57 hem de 125’inci maddesinin bu hakkı vurguladığını belirten Kılıçdaroğlu, yıkılan binalardaki kiracıların da mağdur olduğunu ve bu sorunu da çözeceklerini söyledi.