Demirtaş ‘Hangisi günah’ diye sordu: İnsan olmak yeterli

Selahattin Demirtaş, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye yanlışlıkla bastığı için hedef alınmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden yanıt verdi.

Tayyip Erdoğan. (Twitter)

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce hedef alındı ve dolaşıma sokuldu.

Kılıçdaroğlu, seccadeye görmeden bastığı için çok üzgün olduğunu belirtmiş ve “Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum” demişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş, bu fotoğraf nedeniyle hedef alınan Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ı hatırlatarak destek verdi:

“Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kur’an-ı Kerim’i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah? Doğru cevabı bilmek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli.”