Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi yıkılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi, iki yıl önce çıkan yıkım kararının uygulanması için boşaltılıyor.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’teki 40 yıllık Aptullah Kuran Kütüphanesi için yıkım kararı çıktı.

Üniversitenin yapı işleri ve teknik daire başkanlığından genel sekreterliğe gönderilen 24 Mart tarihli bilgi notunda, Sarıyer belediyesinin 9 Nisan 2021’de aldığı yıkım kararının uygulanması için ‘binanın ivedilikle boşaltılması gerektiği’ belirtildi.

Yapı işleri ve teknik daire başkanı Soner Melih Kural imzalı notta şöyle dendi:

“Üniversitemiz Kuzey Kampüste bulunan Aptullah Kuran Kütüphanesi 1975 yılından beri hizmet vermektedir. 1999 Marmara depreminden sonra 14.01.2013 tarihinde yapilan risk analizi raporuna göre riskli çıkan binaya 09.04.2021 tarihinde yıkım karan alınmıştır. Bu nedenle Aptullah Kuran Kütüphane binasının ivedilikle en kısa sürede boşaltılması gerekmektedir. Taşınma ve boşaltma işlemleri için idari Mali İşler Daire Başkanlığının görevlendirilmesi hususunu arz ederim.”

İlk kitaplar Harvard Üniversitesi’nden

Kütüphaneye adını veren BÜ kurucu rektörü Aptullah Kuran da bir mimardı Sevinç ve Şandor Hadi

Türkiye’de çağdaş mimarlığın önde gelen temsilcilerinden Sevinç ve Şandor Hadi’nin tasarladığı Aptullah Kuran Kütüphanesi 1983’te inşa edilmişti.

Bina 40 yıllık olsa da Boğaziçi Üniversitesi’nin zengin bir koleksiyonu var. İlk 200 kitabı 1863’te Harvard Üniversitesi’nden gelen kütüphanede bugün dokuz ayrı koleksiyon bulunuyor.