Boğaziçi Üniversitesi’nin özel güvenlik şefi, iletişim fakültesine sekreter yapıldı

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun ‘kayyım rektör’ olarak atanmasından sonra başlayan protestolarla birlikte özel güvenlik müdürlüğüne vekaleten atanan Alparslan Çepni, iletişim fakültesine sekreter olarak atandı.

Fotoğraf: Facebook

Çepni, Şubat 2021’de Bulu tarafından koruma ve güvenlik şube müdür vekili olarak atanmıştı. Çepni, adını öğrenci eylemleri sırasında duyurmuştu.

Güvenlik şefinin yükselişi Bulu’nun görevden alınmasıyla sekteye uğramadı, aksine terfisi için öğrencisi, öğretim görevlisi, hatta bir binası bile bulunmayan iletişim fakültesi ‘zıplama tahtası’ olarak kullanıldı.

Çepni, 9 Ocak 2023’te fakülte sekreteri yapıldı. 23 Ocak’ta da vekaleten yürüttüğü güvenlik şefliğine asaleten atandı. Çepni’nin atama kararında ‘kayyım rektör’ Naci İnci ve genel sekreter Hasan Fehmi Topal’ın imzası bulunuyor.

Çepni için başvurulan bu yöntem, aslında ‘kayyım rektör’lerin üniversitede işe aldığı kişileri terfi ettirmek için kullandığı ‘hülle yöntemi.’ Fakülte sekreterliği şube müdürlüğüne göre hiyerarşik olarak üst bir pozisyon, ancak şube müdürlüğü yönetimsel olarak daha geniş yetkilere sahip.

Özel duruşmanın katılımcısı

Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan öğrenciler Perit Özen ve Berke Gök’ün yargılandığı davada, İstanbul 21’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Talip Ergen, İnci ve özel güvenlik görevlileri için öğrencilere ve avukatlara haber vermeden ‘özel‘ bir duruşma yapmıştı.

Bu duruşmanın katılımcıları arasında ‘müşteki‘ sıfatı da bulunan Alparslan Çepni de bulunuyordu. Çepni, üniversitedeki protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görselinin sergilenmesine ilişkin davanın da tanıkları arasındaydı. 5 Temmuz 2021’de görülen o duruşmada dava konusu görselin ‘İslam dinine aykırı olduğunu‘ söylemişti.

Sendikal faaliyetler

Çepni’nin sendikal faaliyetleri de üniversitede dikkat çekiyor. Çepni’nin bulunduğu makamı kullanarak çoğu güvenlik görevlisini Türk Eğitim Sen’e üye yaptığı biliniyor.

Birçok sözleşmeli personelin de bilgi verilmeden Eğitim Bir Sen’e üye yapıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Türk Eğitim Sen’in üye kaybetmesi karşısında Çepni’nin sessiz kalması aldığı terfiyle ilişkilendiriliyor.

Davalık fakülteler

Çepni’nin zıplama tahtası olarak kullandığı iletişim fakültesi de başka bir tartışma konusu. Bulu’nun döneminde yardımcılık ve danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmeyince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girmiş ve Şubat 2022’de üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar vermişti.

Akademisyenler, iki fakülteyi ‘truva atı‘na benzetmiş; rektörü meşru kılmak için gerekli kadroların bu fakülteler üzerinden verileceği savunulmuştu. İletişim fakültesine dekan olarak da Bulu’nun yardımcılığını kabul eden Gürkan Selçuk Kumbaroğlu atanmıştı.

Hukuk ve iletişim fakültelerinin anayasaya aykırılığı ve iptali için açılan davada, Danıştay savcısı Fikriye Doğru hazırladığı mütalaada konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğine işaret etmişti.

Dekanın diğer şapkaları

Kumbaroğlu’nun bu görevinin dışında endüstri mühendisliği bölüm başkanlığı, uluslararası ilişkiler genel koordinatörü, iş sağlığı ve güvenliği kurulu başkanlığı, taşınmaz değerlendirme komisyonu üyeliği, sosyal tesis işletmesi yürütme kurulu üyeliği, akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu başkanlığı ve konut tahsis komisyonu üyeliği şapkaları da bulunuyor.

İletişim fakültesinin Kumbaroğlu dışındaki diğer öğretim üyesi de Cihat Arınç. Arınç’ın da Kumbaroğlu gibi bu görevinden başka şapkaları var. Arınç, radyo televizyon ve sinema bölüm başkanlığı, iletişim fakültesi dekan yardımcılığı ve iletişim fakültesi temsilciliği görevleri bulunuyor.

İetişim fakültesinin Kumbaroğlu ve Arınç’tan başka akademik kadrosu yok.

Yönetim kurulu ve senato üyeleri

Kumbaroğlu ve Arınç’ın bu görevlerinin yanı sıra üniversite yönetim kurulu ve senato üyelikleri de bulunuyor. ‘Kayyım rektör’ler, kendi kadrolarına birden fazla görev vererek üniversitenin karar alma kurullarında çoğunluğu bu şekilde ele geçirmişti.