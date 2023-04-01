Sıra listelerde: Hangi parti ne yapacak?

ALTAN SANCAR

14 Mayıs’taki seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanı adayları netleşti. Siyasi partilerde gözler şimdi de milletvekili aday listelerine çevrildi.

Cumhur ittifakı, bakanları vekil adaylığına hazırlarken, millet ittifakı olası bakanları milletvekili aday listesine eklemeyecek. AKP ve CHP’nin listeleri belirlerken zorlanması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

14 Mayıs’ta sandık başına gidecek yurttaşlar ülkeyi süper yetkilerle yönetecek cumhurbaşkanını seçecek, bir yandan da milletvekili seçimlerinde destekledikleri parti veya ittifaka oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun listesine göre Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olurken, adaylardan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun önünde zorlu bir liste hazırlığı bulunuyor. İttifakların listelerini ortaklaştırması açısından da kritik döneme giriliyor.

Cumhur ittifakında seçim yasası krizi

Seçimlere neredeyse bir yıl kala seçim yasasını değiştiren ve daha yüksek vekil sayısı için seçimlere ortak listeyle girilmesini neredeyse zorunlu hale getiren cumhur ittifakında ortak liste krizi yaşanıyor.

İttifaka yeni katılan Yeniden Refah Partisi’yle eski ortaklardan Büyük Birlik Partisi’nden gelen “Kendi listelerimizle seçime gireceğiz” açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisini çekmişti.

‘Yasayı yapan biziz’

AKP’yle bir süredir listelerin belli seçim bölgelerinde ortaklaştırılması için çalışan MHP’de ittifakın iki ortağının ‘kendi listelerimiz’ tavrı bunu sekteye uğratmış. Diken’in edindiği bilgilere göre, AKP’lilerle görüşmelerde mevcut duruma itiraz eden MHP’liler “Yasayı yapan biz, getirdiğine uymayacak olan da biziz” dedi. Bahçeli’nin sosyal medyadaki çıkışı sonrası Erdoğan’ın talimatıyla MHP’li yetkililerle görüşen AKP’liler, MHP’lilere ‘sorunun aşılacağı’ görüşünü aktardı ve çalışmaların devam etmesini istedi.

‘Orta yol bulacağız’

Diken’e konuşan AKP’li bir isim, “Kimi seçim bölgelerinde ortak liste yapmamız bizim kazancımız olacak. Ortaklarımızla görüşüyoruz ve bir orta yol bulacağız” dedi. Benzer bir durumun yerel seçimler öncesi de ortaya çıktığını hatırlatan AKP’li isim “Gereken adımları atıyoruz, yasa bağlamında nasıl kazançlı çıkacaksak seçimlere öyle gireceğiz” dedi.

HÜDA-PAR

Öte yandan AKP’li isim, HÜDA-PAR adaylarının hangi illerden aday gösterileceğinin belirlendiğini ve sayı üzerinde de uzlaşıya yakın olduklarını belirtti. Parti teşkilatlarının bazılarından kendilerine söz konusu birliktelik için “Oy kaybederiz” itirazlarının geldiğini gizlemeyen AKP’liye göre bu itirazlar daha çok ‘listelerde yer alma kaygısından’ kaynaklanıyor.

Millet ittifakında zorlu denklem

Seçimlere nasıl gireceği merak konusu olan millet ittifakındaysa partiler arası ikili ve üçlü görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler CHP-İYİ Parti ve tüm partiler arasındakiler olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Diken’in edindiği bilgilere göre, CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerde partilerin kurmayları belli bir aşamaya geldi. Belirlenen kimi bölgelerde avantajlı partinin listelerinden seçime girilmesi noktasında uzlaşıya varılması ihtimali güçlü görünüyor.

İYİ Parti’deki ön seçim bekleniyor

CHP’nin ortak liste uygulanacak illerin sayılarının artması yönünde de bir talebi bulunuyor. Çalışmalara son şeklinin verilmesi için İYİ Parti’deki ön seçimlerin sonuçları beklenecek. Ön seçimlerdeki tablonun ortaya çıkmasıyla CHP’yle yürütülen çalışmalara da son şekli verilecek.

Kılıçdaroğlu bizzat anlatacak

CHP’deyse listelerin büyük bir bölümüne Kılıçdaroğlu’nun karar vermesi bekleniyor. Üç binden fazla başvurunun olduğu CHP’de listelere verilecek son şekil için ittifak ortaklarına ayrılacak yerlerin sayılarının netleşmesi beklenecek.

İYİ Parti ve CHP’nin 15 ila 25 ilde ortak liste oluşturacağı tahmin ediliyor.

CHP’de liste krizi çıkmaması için Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesinin ‘daha sağlıklı’ olacağı fikri öne çıkıyor. Listelerde yer alamayan isimlerin ‘kırgınlık’ yaşamaması için Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda önemli isme listelerde yer almamalarının nedenini bizzat anlatacağı belirtildi.

DEVA, Gelecek ve Saadet

Millet ittifakının diğer ortaklarından DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasındaki temaslar da devam ediyor. En az 41 seçim bölgesinde kendi logosuyla seçimlere katılmayı hedefleyen DEVA Partisi’yle görüşmelerde bu seçim bölgelerinin hangileri olacağının kararlaştırılması bekleniyor.

Diyarbakır

Bazı seçim bölgelerindeyse uzlaşının mümkün görünmediği ve müzakerelerin en sona bırakıldığı biliniyor. Bu kentler arasında CHP ve DEVA Partisi’nin de iddialı olduğu Diyarbakır gibi kentler de yer alıyor. Diyarbakır’da listelerin CHP’de ortaklaştırılması halinde AKP’den bir vekil alınacağı görüşü CHP’de öne çıkarken, DEVA Partisi’ninse kentteki iddiası nedeniyle buna sıcak bakmadığı ifade edildi.