Ortak liste itirazı: Bahçeli, kendi ayağına kurşun mu sıktı?

AYTUĞ ÖZÇOLAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ittifak ortağı AKP’yle ortak listeden seçime girmeyi ‘doğru, mantıklı ve makul’ bir seçenek olarak görmediğini açıklaması, kamuoyu araştırmacısı Can Selçuki’yi şaşırttı.

Anketler ittifakların ortak listeyle seçime girmesinin daha avantajlı olacağını gösteriyor. Nitekim bu avantajı sağlayan düzenleme 6 Nisan 2022’de cumhur ittifakının girişimiyle yürürlüğe girmişti.

Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 28, 2023

‘Cumhur ittifakı için her halükarda dezavantajlı’

Diken’e konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, MHP’nin bu kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirtip ekledi: “Bu şekilde cumhur ittifakının Meclis’te basit çoğunluğa ulaşması epey zora girer.”

Selçuki’ye göre bu kararın etkisi hakkında sağlıklı bir öngörü yapabilmek için 87 seçim bölgesinde temsili ankete ihtiyaç var. Ancak kararın genel anlamda cumhur ittifakına fayda getirmeyeceği kesin: “‘Şu kadar sandalyeye mal olur’ demek gerçekçi değil ancak cumhur ittifakı için her halükarda dezavantajlı bir durum oluşturacağı aşikar. Tabii Bahçeli’nin bu kararının kalıcı olup olmadığını göreceğiz.”

HÜDAPAR etkisi mi?

Selçuki, MHP’nin bu kararının arkasında Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) ortak listede yer almak istememesinin yatabileceğini düşünüyor: “Açıkçası MHP’nin örneğin HÜDAPAR’ın adaylarıyla aynı listede olmayı isteyeceği tartışmalı bir durum.”

HÜDA-PAR’ın sözcüsü Serkan Ramanlı, dün (29 Mart) katıldığı bir televizyon programında Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde söylediği sözleri tekrarlayarak, “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz” demişti.

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