HÜDA-PAR sözcüsünden Bahçeli’yi kızdıracak açıklama

Cumhur ittifakını dışarıdan destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanken söylediği “Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz” sözünü hatırlattı.

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14 Mayıs’taki seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da vardı.

HÜDA-PAR ilk etapta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu. Daha sonra partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 14 Mayıs’taki parlamento seçimlerine AKP listelerinden katılacaklarını söyledi.

İttifak AKP ve aşırı milliyetçi partiler MHP ile BBP’den oluşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA-PAR’ın radikal İslamcı Hizbullah’la ‘bir ilişkisinin olmadığını’ öne sürmüştü.

BBN Türk yayınında Nisa Nur Çaydan’ın sorularını yanıtlayan Serkan Ramanlı, şunları dedi: “Biz Kürt milliyetçi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz. Biz Müslümanız. Bize göre bütün Müslümanlar kardeştir.”

Bahçeli, Erdoğan’ı Öcalan’la kıyaslamıştı

Erdoğan, başbakan olduğu 2013’te Mardin’de “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız” demişti.

O dönem Erdoğan’a muhalefet olan Bahçeli, bu açıklamaya sert sözlerle tepki göstermişti: “Bu kurşun gibi açıklamaları terörist başı Abdullah Öcalan değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Anlaşılan, başbakan ya aklını kaybetmiş, ya izanını yitirmiş ya da gerçek kimliğini bu kadar yıl saklayacak mahareti ve ikiyüzlülüğü gizli de olsa gösterebilmiştir. Başbakan artık Türk milletinin şah damarına basmıştır.”

Ben Mardin'de dedim ki, biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız. Bunu burada da söylüyorum. İstanbul'da da söylüyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 23, 2013

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.