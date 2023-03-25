HÜDA-PAR konusunda MHP’nin ‘içi rahat’

MHP kurmayları, HDP’nin millet ittifakına verdiği destekle HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına verdiği desteğin karşılaştırılamayacağını savunuyor.

Son dönemdeki anketler yüzde 7’lik barajın altında görünen MHP’de yetkililer, Meclis çoğunluğunun muhalefete geçmesi ihtimali kuvvetlenirse ‘ellerinin armut toplamayacağını’, ortak liste seçeneğinin bu anlamda değerlendirilebileceğini de belirtti.

Zekeriya Yapıcıoğlu. (AA)

14 Mayıs’taki seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da vardı.

HÜDA-PAR cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini daha önce duyurmuştu. Dün partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 14 Mayıs’taki parlamento seçimlerine AKP listelerinden katılacaklarını söyledi.

Amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da bulunan HÜDA-PAR konusunda başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere parti yönetimi suskun.

‘O beyanları esas almak durumundayız’

Bazı MHP kurmayları BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a HÜDA-PAR konusunda konuştu. Kurmayların ismi açıklanmadı.

MHP kurmayları, HÜDA-PAR’ın isminin ittifak protokolünde yer almadığına dikkat çekerek, seçim işbirliğinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine destek verecek kitleyi genişletme çabası olduğunu savundu.

HÜDA-PAR’ın bölgede PKK ve HDP’ye karşı tutum aldığı, parti yöneticilerinin ‘terörle bağlantılarının bulunmadığını açıkladığı’ anımsatılarak, “Biz o beyanları esas almak durumundayız” görüşünü dile getiriyorlar.

Kurmaylar şunları söyledi: “HÜDA-PAR, 150 bin dolayında oyu olan bir parti. Etki alanı son derece sınırlı. Siyaseten bizim ortak hareket edebilecek bir bakış açımız yok. Fakat cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50 artı 1 zorunluluğunun olduğu bir süreçte, kendi destekçi kitlesini genişletme çabasının neresi kötü? Oy vermeyin mi diyelim?”

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.