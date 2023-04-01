İYİ Parti, Sinan Ateş cinayetini hatırlattı: Aynı anlayışla karşı karşıyayız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binalarının kurşunlanması kapsamında gözaltına alınan bekçinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: İbrahim Özkan

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı dün sabah kurşunlanmış, akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti lideri Meral Akşener’i tehdit etmesi gelmişti. Akşener, de açıklamasında Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” demişti.

Anadolu Ajansı’nın (AA) iddiasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, ‘yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.’

Kurşunun hırsızlık girişimini önlemek isteyen bekçinin silahından çıktığı iddia edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan bekçi serbest bırakıldı.

İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan konuya ilişkin gelen tepki açıklamasında şunlar kaydedildi:

Milletimize açıkça ifade etmek isteriz ki bu netice, bizzat siyasi iktidar eliyle örülen zehirli kutuplaşmanın ve siyasi çürümüşlüğün ülkemizi getirdiği vahim tablodur. Seçime günler kala, iktidara ilerleyen bir siyasi partinin il binası kurşunlanmış ve gerek hukuku gerekse toplumsal vicdanımızı yaralayan ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir. Öyle ki ucube sistem eliyle adım adım kuşatılan yargı sisteminin, adalet terazisinden nasıl uzaklaştırıldığı bu menfur saldırıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Aslında ülkemize reva görülen bu karanlık yolculuk uzun zamandır süregelmektedir. Yaklaşık 3 ay önce başkentin göbeğinde katledilen merhum Sinan Ateş’e yapılan saldırının gerçekleri nasıl karanlıkta kalmışsa, dün partimize yapılan saldırı da benzer bir anlayışla karşı karşıya kalmıştır.

Partimize yapılan bu saldırı ve sonrasında yaşanan hukuksuzluk göstermektedir ki; hepimizin geleceğine yönelik bir tehlike bayrağı dalgalanmaktadır. Şüphesiz milletimizin hiçbir mensubu böyle bir karanlığı hak etmemektedir. Kimse merak etmesin. İYİ Parti bu sorumluluk anlayışıyla tahrik ve tuzaklara düşmeyecek; ülkemizin birliği, huzur ve refahı için makulün sesi ve güvencesi olacaktır.”