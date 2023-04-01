Erdoğan ile Akşener arasında çay atışması: Rezene çayı iç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Gerginsin, papatya çayı iç” ifadelerine yanıt verdi: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için, kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım.”

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Erdoğan, Akşener’i hedef alarak şunları söylemişti: “Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi (Akşener) çıkmış küçümsüyor. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.“

Akşener de bunun üzerine Erdoğan’a “Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç, iyi gelir” demişti.

Elazığ’da afet konutları temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Akşener’e yanıt verdi:

“Hanımefendi, bu işlere senin aklın ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için, kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Ülkenin yönetimine dahil tek müktesepleri, koalisyon dönemlerindeki dermansız, bitik, darmadağın Türkiye olanların havsalası bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor.”

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın, iyi masaya oturdun. Bay Bay Kemal’e Kandil’den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz. 14 Mayıs’ta benim Gakkoş’um bu teröristlerle el ele kol kola olanlara yol vermeyecek.

*Onlar gitsinler kendi fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, oturuyorum kalkıyorum kavgası yapmaya, hayali makamlar mevkiler dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile beraber dans etsinler.

*Deprem, binalarımızı yıkabilir, canımızdan can kopartabilir. Ekonomik sıkıntılar yükümüzü artırabilir. Ama hiçbir şey inancımızı umudumuzu elimizden alamaz.

*Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış, Türkiye’nin demokrasine ve ekonomisine çağ atlatmış bir kardeşiniz var.”