‘Sahte Trend’ hesabından Muharrem İnce’ye teşekkür mesajı: Sayende ünlü oldum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle ilgili bir etikete çok sayıda bot hesabın destek verdiğini duyuran Twitter hesabı, İnce’ye “Sayende ünlü oldum” diye mesaj attı.

Muharrem İnce. Fotoğraf: AA

Twitter’de gündem olan etiketlerin sahte hesaplardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) isimli hesap, Muharrem İnce’yle ilgili bir etikete çok sayıda bot hesabın destek verdiğini duyurmuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü de, 13 Mart’taki yayınında bu verileri ele almıştı. Mengü, sokak hayvanları ve sığınmacıları hedef alıp asılsız tweet’ler atan hesapların İnce lehine de paylaşımlar yaptığını aktarmıştı.

İnce’yse bu iddiaları dile getiren gazetecilere ‘küsmeye’ başlamıştı.

İnce’ye iktidara yakın hesaplar tarafından destek verildiği de yaygın görüşlerden birisi.

Bu durumu gündeme getiren Sahte Trend Uyarısı isimli hesapsa, İnce’nin bir tweet’ine yorum yaptı.

Söz konusu hesap “Bro thanks to you I am famous” (Kardeşim sayende ünlüyüm) dedi.