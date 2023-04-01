Hafta sonu ne izlesek: Platformlardan üç öneri

AYŞE DENİZ YURDAKUL

Hafta sonu ne izleyelim diyenlere, farklı zevklere uygun üç önerimiz var.

Succession

Succession’ın ilk iki sezonu Blu TV’de, 3 ve 4’üncü sezon Bein Connect’te

Dallas dizisi Türkiye’de 1980 yılında yayımlanmaya başladı. O dönem ülkenin tek kanalı olan TRT’de başlar başlamaz bütün milleti kendine müptela etti. Daha önce ne öyle zenginlik, ne öyle bir yaşam biçimi görmüş memleket insanları, işten gelince viski koyup içen, kocaman bir çiftlikte hizmetkarlar içinde yaşayan bu havalı petrol zengini Amerikan ailesini ağzı açık bir şekilde izler oldu.

80’li yılların ülke çapında en çok merak edilen sorularından biri ‘Ceyar’ı (Jr.) kim vurdu’ olmuştu.

Dallas’tan tam kırk yıl sonra entrika dolu, trilyoner bir ailenin hayatını anlatan HBO dizisi ‘Succession‘ yine dünyayı sallıyor. Devasa bir şirketler imparatorluğu kurmuş olan acımasız, duygusuz, zalim baba Logan Roy ile hepsi birbirinden sorunlu dört evladı arasındaki iktidar savaşını anlatan dizi ilk üç sezonuyla bol ödül aldı.

Yapımcılar, yer yer psikolojik dramaya dönüşen, seyirciyi hop oturtup hop kaldıran dolaplar döndüren ve ‘Acaba kim kazanacak‘ sorusunu sürekli canlı tutarak temposunu asla düşürmeyen bu çok başarılı diziye dördüncü sezonuyla final yaptırmaya karar verdi.

‘Succession’ın çok sayıdaki sadık izleyicileri dizinin bitiyor oluşunun verdiği hüzünle son sezonu seyretmeye başladılar bile. Gerçekten üst düzey oyunculuklarla taçlandırılmış, çok iyi yazılmış karakterleri, uzun süre akıllarda kalan senaryosuyla en müşkülpesent izleyiciyi bile tatmin eden, 8.8 IMDB puanlı bu diziyi seyretmediyseniz, final sezonu vesilesiyle mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

‘Dallas‘ ve ‘Hanedan‘ tarzı dizileri sevenler ‘Succession’ı da beğenebilir.

The Night Agent

The Night Agent Netflix’te

İkinci tavsiyem Netflix’ten bir aksiyon dizisi. Mathew Quirk’in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan ‘The Night Agent‘ son derece klasik bir ‘ordu-şirket-siyaset‘ çürümüşlük üçgeni ve hızla yaklaşan büyük bir ulusal tehlike hikayesi anlatıyor.

Kurumların içinde yine ‘iyiler‘ ve ‘kötüler‘ var. Dizi bizi sadece ortadaki ‘meseleyi’ çözdürmekle meşgul etmiyor, kimin hangi tarafta olduğunu bulmamız için de biraz zihin egzersizi yaptırıyor.

Aksiyon dozu yüksek olan hikayede hiç fena olmayan sürprizler ve ters köşeler var. Oyunculuklardan büyük performanslar beklemeyin ama Helena Bonham Carter’a benzeyen ve büyük ihtimalle bu benzerliğin farkında olduğu için onun gibi rol yapmaya öykünen Eve Harlow dışında hiçbir oyunculuk fazla rahatsız etmiyor.

“Ailece bir oturuşta bitirebileceğimiz, sürükleyici bir aksiyon olsa da seyretsek” diyenlere Netflix’te ‘The Night Agent‘ı öneririm.

‘24‘, ‘Bodyguard‘, ‘Homeland‘ tarzı dizileri sevenler The Night Agent’ı da beğenebilir.

Shrinking

Shrinking Apple TV’de

Başarılı bir psikolog kendisi terapilik hale düşerse ne olur? Çok sevdiği karısını ani bir şekilde kaybeden psikolog Jimmy (Jason Segel), hayata küsmüş, kızını, arkadaşlarını, işini ve kendisini ihmal etmeye başlamıştır. Bu büyük acının travmasıyla etik kuralları bir kenara bırakıp danışanlarına gerçekten ne düşünüyorsa onu söylemeye başlar, hatta onları hayati konularla ilgili harekete geçmeye zorlar.

Jimmy’nin, bu hiç de ortodoks olmayan yeni yaklaşımı, hem hastalarının hem de kendisinin hayatının değişmesine neden olur. Kadrosundaki Jason Segel, Harrison Ford ve Christa Miller gibi popüler ve deneyimli oyuncularıyla da göz dolduran dizi, yas sürecini, arkadaşlık ve aile ilişkilerini hem eğlenceli hem de duygusal bir şekilde işliyor. Apple TV’nin IMDB puanı 8 olan bu keyifli dizisini de komedi/dram tarzını seven izleyiciye tavsiye ederim.

‘Ted Lasso’, ‘After Life’ gibi dizileri sevenler ‘Shrinking’i de beğenebilir.