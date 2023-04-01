Deprem etkisi: Tarımsal üretimin beşte biri zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’de tarımsal üretiminin yüzde 20’sinden fazlasının zarar görmesine neden olduğunu açıkladı.

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BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) paylaştığı yazılı açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerde mahsuller, çiftlik hayvanları, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil olmak üzere tarımın yanı sıra kırsal altyapıda ciddi hasar oluştu.

Depremlerin bölgede yaşayan yaklaşık 16 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını etkileyen önemli tarım illerini etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar dendi: “Türkiye’nin ‘bereketli hilali’ olarak bilinen depremin vurduğu bölge, tarımsal gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 15’ini oluştururken, ülkenin tarım ihracatının yaklaşık yüzde 20’sine katkıda bulunuyor.”

Açıklamada, depremin altyapı, hayvancılık ve mahsullerde 1,3 milyar dolar hasara ve tarım sektöründe 5,1 milyar dolar kayba neden olduğu bildirildi.

‘Yardımlar artırılmalı’ çağrısı

Türkiye’de kırsal alanlarda 900 bin kişiye nakit, canlı hayvan ve tarım ekipmanı sağlamak için şubatta 25 milyon dolarlık bir yardım çağrısı yapıldığını hatırlatan FAO, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın 112 milyon dolara çıkarılmasını istedi.

FAO’ya göre, depremden etkilenen bölgelerdeki nüfusun üçte birinden fazlası hayatta kalabilmek için tarıma bağlı.

Maddi zarar büyük

BM’ye göre depremlerin Türkiye’ye faturası 103 milyar doların üzerinde. Cumhurbaşkanlığına göreyse depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira, yani yaklaşık 104 milyar dolar.

CHP de zararı 126 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) deprem bölgesinde 658 bin kişinin işsiz kaldığını bildirmişti.