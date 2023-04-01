‘Neden aday oldun’ diyenlere İnce’den dört sayfalık açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharram İnce, “Neden aday oldun” diye soranlara dört sayfalık bir açıklamayla yanıt verdi.

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça, İnce üzerindeki baskı artıyor. İnce de bunun üzerine yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*2018 seçimlerinde de hayatımı ortaya koydum 45 günde 75 ilde 107 miting yaptım. Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem ince kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar. Sandıklara yeterince gözlemci koymadılar. Seçim gecesi veri alacak sistemleri çöktü. Kendi beceriksizliklerini kapatmak için de seçim gecesinden başlamak üzere hakkımda karalama kampanyası başlattılar.

*Kemal Bey’in benim kazanmam için çalıştığından ve bana oy verdiğinden eminim.

*CHP’de siyaset yapmamızı imkansız hale getiren bir ortam oluşturuldu. Biz CHP’den ayrılmadık, gönderildik. Gitmemiz için ellerinden geleni yaptılar, yalan söylediler iftira attılar.

*Seçimlere girerek, her iki tarafın da adaylarına oy vermek istemeyen seçmenlere bir seçenek sunuyorum. Seçim seçenekler arasından yapılır. Seçme ve seçilme hürriyeti ancak seçenekler varsa vardır. Muharrem İnce seçimlere girmesin ona gidecek oylar bize gelsin diyenler, bu kolaycılık yerine bu oyları nasıl kazanırız diye kafa yormalılar. Bakın biz seçmenden, muhalefete muhalefet ettiğimiz için oy almıyoruz.