İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 70’in üstünde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentte tüketici fiyatları martta yüzde 2,95 arttı.

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İTO, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren ‘İstanbul ücretliler geçinme endeksi’nin marttaki seviyesini açıkladı.

Endekste bir önceki yılın martına göre değişim oranı yüzde 73,02 oldu.

‘Toptan eşya fiyatları endeksi’yse aylık yüzde 4,9, yıllık yüzde 74,22 arttı.

Fiyatlar,

Giyimde yüzde 5,32

Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 4,70

Gıdada yüzde 3,97

Konutta yüzde 2,46

Ev eşyasında yüzde 0,36

Ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,17 arttı;

Kültür eğitim ve eğlencede yüzde 4,23 azaldı.

Artık ‘gösterge’ değil

Normal şartlar altında TÜİK’in her ay açıkladığı tüketici fiyatları endeksi için gösterge kabul edilen İTO endeksleri, bir süredir farklı seyrediyor.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE, ekimde 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51 seviyesine yükseldikten sonra baz etkisiyle düşmüştü. Şubatta kuvveti azalan baz etkisiyle yüzde 57,7’den yüzde 55,18’e sınırlı bir düşüş kaydetti.

İTO’ya göreyse 2022’de İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,7’ydi. Enflasyon, yıl içinde üç haneli seviyelere de ulaşmıştı. Endeks ocakta yüzde 79,68’e, geçen ay da yüzde 78,62’e düştü.

TÜİK mart enflasyon verisini 3 Nisan saat 10:00’da açıklayacak.

Tahminler

Reuters’ın 14 katılımcıyla düzenlediği ankette mart için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 50,1 ile 52,8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2-3,85 bandında yer alıyor.

Ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra eğitim, lokanta-otel ve kira kalemlerinde artış öngörüyor.