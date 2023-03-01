İstanbul enflasyonu yüksek seyretmeye devam ediyor

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) göre İstanbul’da enflasyon şubatta aylık yüzde 3,83, yıllık yüzde 78,62 oldu.

Fotoğraf: AA

İTO verilerine göre, şubatta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 0,45, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 8, ev eşyası harcamaları yüzde 4,53, gıda harcamaları yüzde 5,37 arttı.

İTO’ya göre 2022’de İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,7’ydi. Enflasyon, yıl içinde üç haneli seviyelere de ulaşmıştı. Enflasyon ocakta yüzde 79,68’e, bu ay yüzde 78,62’e düştü.

TÜİK’e göre ocak enflasyonuysa baz etkisiyle yüzde 57,68.

TÜİK tarafından 3 Mart’ta açıklanacak tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE), şubatta artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık yüzde 3,4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin sınırlı bir düşüşle yüzde 55,5 kaydedilmesi bekleniyor.