Enflasyon beklentinin çok üstünde: Aylık yüzde 6,65 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon ocakta yıllık 57,68 yüzde arttı. Oranda baz etkisi söz konusu. Aylık artışsa yüzde 6,65 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon ocakta aylık yüzde 6,65 arttı. Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 57,68’e geriledi.

Ekonomistler, ocakta enflasyonun aylık yüzde 3,8 artmasını bekliyordu. Yıllık bazda enflasyonun 53,5’e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Dünya genelinde enerji fiyatları Ukrayna savaşı öncesi seviyelere geri döndü. Diğer yandan gıda fiyatları da düşüşte. Ancak Türkiye’de iktidarın ocak ayı için zincir marketlere uyguladığı ‘fiyatları dondurma’ baskısına rağmen fiyatlardaki artış sürüyor.