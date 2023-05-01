Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Mayıs 2023

Tayyip Erdoğan’dan tehlikeli çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” dedi.

Demirtaş gençlere seslendi: Seçilemeyecek adaya oy verip geleceğini karartma

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ”Seçilemeyecek adaya, barajı geçemeyecek partiye, Taliban İttifakına oy verip geleceğini karartma” sözleriyle genç seçmenlere seslendi.


Kılıçdaroğlu, halkla alay edenlere çıkıştı: Bunu yapan bizden değildir

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde dağıtılan ikramlar nedeniyle halkla alay edenlere çıkıştı. Kılıçdaroğlu, ”Bunu yapan bizden değildir” dedi.

Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı?

Kılıçdaroğlu madencilerle görüştü, depremdeki başarılarını övdü

Madencilerle bir araya gelen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim” dedi.

Aksoy anketi: Partilerde AKP, liderlerde Kılıçdaroğlu önde

Aksoy Araştırma Şirketi son anket verilerini paylaştı. Şirketin nisan ayı anketinde 1537 kişiye ‘Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz’ diye soruldu.

Erdoğan, emeklilere müjdeyi seçim sonrasına sakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Seçim sonrası 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti

İstanbul enflasyonu yüzde 60’ın üstünde

İstanbul enflasyonu aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olarak ölçüldü.

1 Mayıs’ı takip eden gazetecilere şiddet ve gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alınırken gazeteciler Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten tartaklandı.

Diken derledi: Bugüne kadarki anketler ne diyor?

Hakan Atilla’nın pasaportuna el kondu: Karakola götürülüyorum

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

Erdoğan’dan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorlara ‘Geri dönün’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkedeki durumdan rahatsız olup yurt dışına giden doktorları geri çağırdı.

Erdoğan brüt rezervle övündü, acı tabloyu sakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezerviyle ‘övünerek’ gerçek tabloyu sakladı.

Ekonomist Ağaoğlu’ndan borsa tavsiyesi: 15 Mayıs’a işlem bırakmayın

Ekonomist Ali Ağaoğlu, seçim belirsizliği nedeniyle borsa yatırımcılarına 15 Mayıs’a işlem bırakılmamasını tavsiye etti.

‘Millet’ten İzmir’de gençlere ‘İnce’ mesajlar
İzmir’in ‘endişeli muhafazakarları’: Dinin siyasete alet edilmesinden bıktık

YRP’nin kadın adayının adı var fotoğrafı yok: Kendisi istememiş

Cumhur ittifakının ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), Düzce’deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı kullanılmadı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Mayıs 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

‘Millet’ten İzmir’de gençlere ‘İnce’ mesajlar

Millet ittifakının ilk büyük mitingi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlendi. Mitingde konuşan altı partinin lideri ve belediye başkanları gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verse de en öne çıkan mesajların başında, gençlere ‘ilk turda bitmeli’ ve İmamoğlu’nun isim vermeden ‘oyları bölmeyelim’ çağrısı yapması geldi. 

Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı?

Herkeste seçim gecesine yönelik ciddi bir iç çatışma endişesi var. İktidarın seçim gecesi atabileceği bazı hukuksuz adımlara yönelik kulislerde konuşulanlar herkesi tedirgin ediyor.