Akşam Postası / 1 Mayıs 2023

Tayyip Erdoğan’dan tehlikeli çıkış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” dedi.

Demirtaş gençlere seslendi: Seçilemeyecek adaya oy verip geleceğini karartma

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ”Seçilemeyecek adaya, barajı geçemeyecek partiye, Taliban İttifakına oy verip geleceğini karartma” sözleriyle genç seçmenlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, halkla alay edenlere çıkıştı: Bunu yapan bizden değildir

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerde dağıtılan ikramlar nedeniyle halkla alay edenlere çıkıştı. Kılıçdaroğlu, ”Bunu yapan bizden değildir” dedi.

Kılıçdaroğlu madencilerle görüştü, depremdeki başarılarını övdü

Madencilerle bir araya gelen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim” dedi.

Aksoy anketi: Partilerde AKP, liderlerde Kılıçdaroğlu önde

Aksoy Araştırma Şirketi son anket verilerini paylaştı. Şirketin nisan ayı anketinde 1537 kişiye ‘Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz’ diye soruldu.

Erdoğan, emeklilere müjdeyi seçim sonrasına sakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Seçim sonrası 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” dedi.

İstanbul enflasyonu yüzde 60’ın üstünde

İstanbul enflasyonu aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olarak ölçüldü.

1 Mayıs’ı takip eden gazetecilere şiddet ve gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alınırken gazeteciler Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten tartaklandı.

Hakan Atilla’nın pasaportuna el kondu: Karakola götürülüyorum

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

Erdoğan’dan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorlara ‘Geri dönün’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkedeki durumdan rahatsız olup yurt dışına giden doktorları geri çağırdı.

Erdoğan brüt rezervle övündü, acı tabloyu sakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezerviyle ‘övünerek’ gerçek tabloyu sakladı.

Ekonomist Ağaoğlu’ndan borsa tavsiyesi: 15 Mayıs’a işlem bırakmayın

Ekonomist Ali Ağaoğlu, seçim belirsizliği nedeniyle borsa yatırımcılarına 15 Mayıs’a işlem bırakılmamasını tavsiye etti.

YRP’nin kadın adayının adı var fotoğrafı yok: Kendisi istememiş

Cumhur ittifakının ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), Düzce’deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı kullanılmadı.