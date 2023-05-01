Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederek ‘hayat şartlarını dikkate alıp emeği koruyacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücret zammına ilişkin yeni detayları seçime sayılı günler kala Vedat Bilgin paylaştı.

Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında temmuz ayına işaret ederek şunları söyledi:

“Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.”