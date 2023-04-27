Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin temmuzda ne kadar olacağını belirtmedi: “Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz.”

Vedat Bilgin. (Habertürk TV)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk’ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör’ün sorularını yanıtladı.

Bilgin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

(Emeklilikte yaşa takılanlar) EYT’de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi bir milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor.

*EYT’de yığılma olmuyor. Onların hizmet birleştirmelerini SGK yapıyor. ‘Beklemede’ denilen dosya değerlendiriliyor. Uygun zamanda ona cevap verilecek. Bu soruların en geç mayıs ayı içinde cevabını alacak. Bir milyona doğru gidiyoruz. Toplam müracaat 1 milyon 700 bin civarında. Bir kısmı prim gün sayısı eksik, diğer şartlar tutmuyor. Diğer şartlar değerlendiriliyor. Çok standardize edilmiş işlemler. Kısa sürede onlar tamamlanacak. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.

*Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz’da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda bir kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü altı ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz’da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.