YRP’nin kadın adayının adı var fotoğrafı yok: Kendisi istememiş

warning Editöre not: Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından derlenmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

Cumhur ittifakının ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), Düzce’deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı kullanılmadı.

YRP, milletvekili listelerinin tamamlanmasının ardından aday çıkardığı illerde seçim çalışmalarına milletvekili adaylarının fotoğraflarını parti araçlarına bastırarak başladı.

Düzce’de birinci sıra adayı Nezir Merttürk ve üçüncü sıra adayı Mithat Kütükoğlu’nun fotoğraflarının yerleştirildiği seçim arabasında ikinci sıradaki kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in sadece adı yer aldı. Fotoğraf yerine ‘gölge’si kullanıldı.

Diken’in ulaştığı YRP kaynakları, Seçkin’in kendi isteği üzerine fotoğrafının kullanılmadığını aktardı.

Buna karşılık Seçkin’in tek başına göründüğü seçim afişinde fotoğrafı da yer almıştı.

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddeden oluşan bir şart listesi öne sürmüştü. Listede 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ da yer alıyordu.