Erdoğan, emeklilere müjdeyi seçim sonrasına sakladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Seçim sonrası 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” dedi.

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21 senedir iktidarda olan AKP’nin seçim öncesi müjdeleri artmaya başladı. Bu kapsamda uzmanların uyarılarına rağmen nükleer santral açılışı bile hızlandırıldı.

Memur-Sen genel kurulunda konuşan Erdoğan, ‘seçimden sonra’ 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilerle ilgili ‘sevindirici’ haberi paylaşacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederek ‘hayat şartlarını dikkate alıp emeği koruyacaklarını’ söylemişti.

Mart sonunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak diğer emeklilerin maaşlarına bu yansıtılmamıştı.

Aynı tarihlerde AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 lira üstünde maaş alanlarla ilgili bir çalışmaları olmadığını söylemişti.