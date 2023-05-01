1 Mayıs’ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray gözaltına alınırken gazeteciler Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten darp edildi.
DİSK Basın-İş’in Twitter hesabından duyurduğuna göre Kuray, Beşiktaş’ta haber takibi yaparken gözaltına alındı.
KRT TV’den Eylem Sultan Keleş ve Gencer Keten de haber takibi sırasında darp edildi. KRT TV yayınında, polisin kameramanın görüntü almasını engellediğini dile getirildi.
Dokuz8 Haber’den Fatoş Erdoğan’ın çektiği fotoğrafa göre, gazeteci Hazar Dost da polis şiddetine maruz kaldı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, foto-muhabir Bülent Kılıç’ın da darp edildiğini duyurdu.
Gazeteciler haricinde, Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişi günün erken saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltılar devam ediyor.