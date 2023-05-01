1 Mayıs’ı takip eden gazetecilere darp ve gözaltı

1 Mayıs’ta Taksim ve Beşiktaş’ta haber takibi yapan gazetecilere müdahale ediliyor. Zeynep Kuray darp edilerek gözaltına alındı. Sultan Eylem Keleş, Gencer Keten, Bülent Kılıç ve Hazar Dost darp edildi. Gözaltıları serbest bırakın, gazetecileri engellemekten vazgeçin! pic.twitter.com/lf6kaUhOb4