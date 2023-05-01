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Yaramazlara biraz batar!

1 Mayıs gözaltıları erken başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim’e yürümek isteyen yedi kişi gözaltına alındı.

İnşaat İşçileri Sendikası ve DİSK Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası üyeleri Şişili/Elmadağ’dan Taksim’e yürümek istedi.


Pankart açıp slogan atan sendika üyelerine polis müdahale etti.

İnşaat-İş Sendikası’nın Twitter hesabından paylaştığına göre, iki sendikadan toplam beş kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Zeynep Kuray’ın aktardığına göre, Mücadele Birliği Platformu üyesi iki kişi de Elmadağ’dan Taksim’e yürümek isterken gözaltına alındı.

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