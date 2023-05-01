1 Mayıs gözaltıları erken başladı

📌1 Mayıs alanı Taksim'dir



İnşaat-İş ve Enerji-Sen üyelerinin 1 Mayıs'ı Taksim'de çıkma isyanı onlarca polis tarafından boğulmak istendi. İnşaat-İş'ten üç, DİSK Enerji-Sen'den iki kişi olmak üzere beş kişi Taksim Elmadağ'da gözaltına alındı. pic.twitter.com/Fsm0zfsWck