1 Mayıs gözaltıları erken başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim’e yürümek isteyen yedi kişi gözaltına alındı.
İnşaat İşçileri Sendikası ve DİSK Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası üyeleri Şişili/Elmadağ’dan Taksim’e yürümek istedi.
Pankart açıp slogan atan sendika üyelerine polis müdahale etti.
İnşaat-İş Sendikası’nın Twitter hesabından paylaştığına göre, iki sendikadan toplam beş kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Zeynep Kuray’ın aktardığına göre, Mücadele Birliği Platformu üyesi iki kişi de Elmadağ’dan Taksim’e yürümek isterken gözaltına alındı.