Erdoğan brüt rezervle övündü, acı tabloyu sakladı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezerviyle ‘övünerek’ gerçek tabloyu sakladı.

Fotoğraf: AA

MB, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre MB, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahalenin son bir ayda daha da arttığı görülüyor.

Müdahalenin hızlanması, rezervleri de eritiyor.

Merkez Bankası’nın brüt altın ve döviz rezervleri, 14-21 Nisan haftasında 5,4 milyar dolar eridi. Böylelikle MB’nin ‘swap’lar hariç net rezervi eksi 49,5 milyar dolar oldu.

Ancak Erdoğan, bu tabloyla övünmekte beis görmedi.

Memur-Sen’in genel kurulunda konuşan Erdoğan, MB’nin rezervlerinin 122 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ancak bu brüt rezervler. Brüt rezervlerde swap’lar, dış varlıklar ve pasif kısımda bulunan toplam döviz yükümlülükleri de bulunuyor. MB, brüt rezervin tamamının sahibi değil.

MB’nin asıl varlığını gösteren temel birimse bunların haricindeki net varlıklar yani net rezerv.

Net rezervler dış borç ödemelerinde ülkelere kolaylık sağlarken ihtiyaç durumunda harcayabileceği bir kaynak olması açısından önem teşkil ediyor. Bunun haricinde net rezervler finans çevrelerinin ülkeye duyduğu güvene etki ediyor.

Türkiye’nin net rezervleriyse olması gerekenin çok altında. Bu da MB’yi ve Türkiye’yi olumsuz etkiliyor.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses’se brüt rezervin 122 milyar dolar değil, 27 Nisan itibarıyla 114 milyar dolar olduğunu dile getirdi.