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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu madencilerle görüştü, depremdeki başarılarını övdü

Madencilerle bir araya gelen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, arama-kurtarma çalışmalarındaki başarıları nedeniyle çok sayıda can kurtarmıştı.


Bugün Zonguldak’ta madencilerle buluşan Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak’ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim. Sana söz.” 

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