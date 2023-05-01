Kılıçdaroğlu madencilerle görüştü, depremdeki başarılarını övdü

Madencilerle bir araya gelen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, arama-kurtarma çalışmalarındaki başarıları nedeniyle çok sayıda can kurtarmıştı.

Bugün Zonguldak’ta madencilerle buluşan Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak’ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim. Sana söz.”