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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, yedi maddede anlattı: Orta sınıfı çelik gibi güçlendireceğim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedi maddede ‘orta sınıfı çelik gibi güçlendirme’ planını anlattı.

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Akşam Postası / 30 Nisan 2023

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