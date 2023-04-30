Kılıçdaroğlu, yedi maddede anlattı: Orta sınıfı çelik gibi güçlendireceğim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedi maddede ‘orta sınıfı çelik gibi güçlendirme’ planını anlattı.
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Yaramazlara biraz batar!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedi maddede ‘orta sınıfı çelik gibi güçlendirme’ planını anlattı.
Dünyadaki pestisit ticaretinin 2018’de 6 milyon tona ve 38 milyar dolar değerine ulaştığı tahmin ediliyor.
AKP İzmir Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, millet ittifakı mitingine giden İzmirlilere hakaretler saydırdı: “HDP’yle girdikleri yatak odalarından…”
Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var” dedi.
Ankara’daki soruşturmada gözaltına alınan gazeteciler Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir” dedi.
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Diken, millet ittifakının İzmir mitinginde yurttaşlara olası yeni hükümetten ilk beklentilerini sordu. Çoğunluk demokrasiye işaret etti.
Millet ittifakının İzmir mitingine katılan yurttaşlar millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanacağını söyledi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisi hakkında ‘business class’ta yolculuk yaptığına’ dair bir haber yayınlayan Odatv’yi halka ‘havale etti.’