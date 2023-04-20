BBC, Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı

warning Editöre not: Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından tercüme edilmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

Britanya’nın kamu yayın kuruluşu BBC News, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dünyaya tanıttı.

Fotoğraf: CHP

Ece Göksedef imzalı haberde ‘yumuşak başlı’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tribüne oynayan’, ‘güçlü’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘antitezi’ olduğu yazıldı.

2002’de Meclis’e giren Kılıçdaroğlu’nun deneyimli bir siyasetçi olduğu anlatılan haberde, CHP liderinin Türkiye’de ‘en çok saldırıların hedefi haline gelen lider’ olduğu anlatıldı.

Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık CHP liderliğinde partinin ‘sert mizacını’ dönüştürdüğü, ‘ülkedeki bütün renkleri benimsediği’ kaydedildi.

Yedi çocuklu Alevi bir ailenin dördüncü çocuğu olduğu aktarılan haberde, Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu müdürü olduğu dönem ‘yolsuzluğu bitirmesiyle’ ün kazandığı belirtildi.

‘Sukunetle dinler ve ikna eder’

Haberde eski CHP milletvekili Melda Onur ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan istifa ederek CHP’den milletvekili adayı olan Okan Konuralp’ın görüşlerine de yer verildi.

Buna göre Melda Onur, şunları dedi: “Onunla tanıştığımda devrimci değil de evrimsel bir lider olduğunu düşündüm. Hedefine odaklanır, aşırı bir sukunetle dinler ve işin sonunda ikna eder. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptığı zamanlar çok kararlıdır.”

Okan Konuralp’se Kılıçdaroğlu’nun tasarruflu biri olduğunu anlattı: “Gereksiz şeylere fazladan para harcamamaya çok dikkat eder.”

‘Gandi Kemal’

Haberde ismi yazılmayan bir partili de “Bazen olaylar bizi çıldırtıyor ve bağırmadan edemiyoruz. Kılıçdaroğlu o zaman bile sakinliğini koruyor” dedi.

Partili, CHP liderinin odaya biri girdiği zaman ayağa kalkıp el sıkıştığını, insanlarla masanın arkasından değil yüz yüze konuştuğunu ve kimsenin sözünü kesmediğini söyledi.

Haberde bu özelliğiyle Kılıçdaroğlu‘nun Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi’ye benzediği ve ‘Gandi Kemal’ lakabını aldığı yazıldı.

‘Ağzından bir kelime bile nefret çıkmadı’

Kılıçdaroğlu’nun ‘doğal aday’ olmadığı, diğer muhalefet partilerini adaylığına ikna etmesinin aylar aldığı belirtildi.

Haber Konuralp’in şu sözleriyle son buldu: “Ağzından bir kelime bile nefret çıktığını duymadım. Birine kızabilir ama sakinliğini korur ve kolayca affeder. Geçmişte ona muhalefet eden siyasetçilerle de birlikte böyle çalışmıştı.”