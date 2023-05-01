Demirtaş gençlere seslendi: Seçilemeyecek adaya oy verip geleceğini karartma

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ”Seçilemeyecek adaya, barajı geçemeyecek partiye, Taliban İttifakına oy verip geleceğini karartma” sözleriyle genç seçmenlere seslendi.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı.

Millet ittifakının Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday ilan etmesi sonrası Demirtaş da ‘gönülden destek’ diyerek HDP seçmenine çağrı yapmıştı.

Demirtaş şimdi de gençlere seslendi. Demirtaş’ın paylaşımları şu şekilde:

*Paramparça edilmiş toplumu birleştirmeye, barıştırmaya çalışıyoruz. Bunun için ağır bedeller ödüyoruz ama tek bir geri adım atmıyoruz. Sen de kararsız kalma genç kardeşim, sandığa git ve oyunu değişim için kullan. Bir şey yap, çok şey değişsin.

*Genç arkadaşım, para yok, iş yok, hayatın tadı tuzu yok! Ama umut var, her şeyin değişme ihtimali var. Geleceğin anahtarı sende. Bir şey yap, oyunu değişim için kullan.

*Genç arkadaşım, sıra sende. Seçilemeyecek adaya, barajı geçemeyecek partiye, Taliban İttifakına oy verip geleceğini karartma. Oyunu değişim için kullan. Anahtar sende, bir şey yap, dünyan güzelleşsin.