İstanbul enflasyonu yüzde 60’ın üstünde

İstanbul enflasyonu aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: AA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,57, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,14 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlarda nisanda önceki aya göre, giyim harcamaları yüzde 29,04, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 11,97, gıda harcamaları yüzde 3,87, ev eşyası harcamaları yüzde 2,32, konut harcamaları yüzde 1,68, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 1,32, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 0,64, diğer harcamalar yüzde 0,24 arttı.

Nisanda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre fiyatlar, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 16,25, mensucat grubunda yüzde 3,35, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,76, madenler grubunda yüzde 0,61 artış olurken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 10,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,10 azaldı.

Artık ‘gösterge’ değil

Normal şartlar altında TÜİK’in her ay açıkladığı tüketici fiyatları endeksi için gösterge kabul edilen İTO endeksleri, bir süredir farklı seyrediyor.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE, ekimde 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51 seviyesine yükseldikten sonra baz etkisiyle düşmüştü. Şubatta kuvveti azalan baz etkisiyle yüzde 57,7’den yüzde 55,18’e sınırlı bir düşüş kaydetti. Martta da enflasyon yüzde 50,51 olmuştu.

İTO’ya göreyse 2022’de İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,7’ydi. Enflasyon, yıl içinde üç haneli seviyelere de ulaşmıştı. Endeks ocakta yüzde 79,68’e, şubatta 78,62’e düştü, martta yüzde 73,02’ye düştü.