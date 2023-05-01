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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filminde seçimin ilk turda bitirilmesi çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Muharrem İnce’nin adaylığının da seçimi ikinci tura taşıma olasılığı yüksek. O yüzden millet ittifakı seçimin ilk turda kazanılması için bastırıyor.


Millet ittifakının İzmir’deki ilk büyük mitinginde de altı parti lideri ve iki belediye başkanının özellikle gençlere yönelik başlıca mesajları şunlardı: ‘İlk turda bitmeli’ ve ‘Oyları bölmeyelim.’

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filminde bu mesajı vurguladı. Videoda farklı alanlarda emekçiler, ekonomik krize işaret ederek “Haydi” diye sesleniyor.

‘Millet’ten İzmir’de gençlere ‘İnce’ mesajlar

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Akşam Postası / 1 Mayıs 2023

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‘Millet’ten İzmir’de gençlere ‘İnce’ mesajlar

Millet ittifakının ilk büyük mitingi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlendi. Mitingde konuşan altı partinin lideri ve belediye başkanları gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verse de en öne çıkan mesajların başında, gençlere ‘ilk turda bitmeli’ ve İmamoğlu’nun isim vermeden ‘oyları bölmeyelim’ çağrısı yapması geldi. 

Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı?

Herkeste seçim gecesine yönelik ciddi bir iç çatışma endişesi var. İktidarın seçim gecesi atabileceği bazı hukuksuz adımlara yönelik kulislerde konuşulanlar herkesi tedirgin ediyor.